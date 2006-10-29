На борту упавшего нигерийского лайнера были чиновники и сенаторы

На борту пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании ADC Airlines, разбившегося в аэропорту нигерийской столицы Абуджа, находились сенаторы и чиновники правительства Нигерии. Всего этим рейсом летели 104 человека. По предварительным данным агентства AP, как минимум шесть человек выжили в катастрофе.

Среди погибших - духовный лидер нигерийских мусульман, султан Сокото Мохаммаду Маккидо (Mohammadu Maccido). Сокото - бывшее африканское государство, захваченное Великобританией и затем включенное в состав Нигерии.

Разбившийся "Боинг" следовал рейсом из Лагоса в Сокото через Абуджу. Катастрофа произошла на взлете. Как сообщили в нигерийском агентстве по чрезвычайным ситуациям, лайнер упал и загорелся.

Лента.ру