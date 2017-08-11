Железнодорожная авария в Египте: два поезда столкнулись лоб в лоб, число жертв растет (фото)

Египетский чиновник сообщил, что в результате сегодняшнего столкновения поездов в приморском городе Александрия погибли 25 человек и ранены 65 человек.

Как передает ABC News, руководитель службы скорой медицинской помощи в западном секторе города, доктор Мохамед Абу Хомс, отметил, что столкновение произошло в западном пригороде Хоршида в пятницу.

Пока не было никакой оперативной информации о том, что повлекло столкновение.

Уточняется, что имело место лобовое столкновение поездов – один поезд шел из Каира, а другой - из города Порт-Саид на Суэцком канале.

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Абу Хомс выразил опасения, что число пострадавших может расти дальше.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 августа, в Египте произошла масштабная катастрофа на железной дороге, в результате которой погибли десятки человек, более полусотни пострадали.