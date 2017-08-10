Госдеп США отреагировал на визит Путина в Абхазию

Визит президента России Владимира Путина на этой неделе в непризнанную Абхазию был "неуместным". Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, передает "Украинская правда".

Читайте такжеВ НАТО и Грузии осудили визит Путина в непризнанную Абхазию"Соединенные Штаты рассматривают визит президента Путина на оккупированную грузинскую территорию Абхазии как неуместный и несовместимый с принципами, которые лежат в основе Женевских международных дискуссий, участниками которых является Россия", - отмечается в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии и не признают признание Россией Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщал УНИАН, ранее визит Путина в Абхазию осудили в НАТО. Также поездку российского президента раскритиковал МИД Грузии. Ведомство заявило, что визит российского лидера является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии.

Визит Путина в Абхазию стал первым с 2013 года. Российский президент встретился с лидером непризнанной республики Раулем Хаджимбой, заявив, что между Москвой и Сухуми сложились "совершенно особые отношения".