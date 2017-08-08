"Любовь на расстоянии": основатель Tesla Илон Маск "положил конец" шумихе о разрыве с бывшей Джонни Деппа

Всемирно известный изобретатель оставил неоднозначный пост на странице экс-возлюбленной в Instagram.

Миллиардер Илон Маск первым нарушил молчание относительно слухов о его разрыве с актрисой и экс-женой Джонни Деппа Эмбер Херд.

Так, на странице в Instagram Эмбер выложила коллаж с диснеевской Русалочкой, где имитирует ее движения. Маск оставил под этим фото сердечко и написал "мило".

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Однако сразу же Илон оставил еще один комментарий, в котором отреагировал на новости о его разрыве с Эмбер.

"Чтобы положить конец всей этой шумихе, которую подняли СМИ в выходные, хочу прояснить: пусть мы с Эмбер больше и не вместе, мы по-прежнему друзья и близкие люди, которые любят друг друга. Отношения на расстоянии, когда у каждого очень много работы и обязанностей, — это всегда сложно. Но кто знает, что будет завтра...", - написал Маск.

Напомним, 46-летний миллиардер Илон Маск и 31-летняя американская актриса Эмбер Херд были вместе больше года. За это время изобретатель успел познакомить возлюбленную со своими детьми от первого брака и даже отправиться вместе на отдых.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Маск рассказал о своем возможном психическом расстройстве.