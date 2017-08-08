Потерял работу из-за боевиков: в Эстонии уволили мужчину, который поддерживал террористов на Донбассе

В Эстонии мужчина потерял работу, потому что помогал террористам. В Эстонии уволили мужчину, который на территории Евросоюза якобы собирал гуманитарную помощь для боевиков «ЛНР», говорится в сюжете ТСН.

В компании, где работал мужчина решили, что логист Алан Хантсон нанес ущерб репутации фирмы, ведь в фотоотчетах европейские сторонники "русского мира" позировали в спецодежде компании и клеили пакеты скотчем с ее логотипами.

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Хантсон, который также является редактором пророссийской газеты, уже пожаловался на политические преследования.

Как сообщал УНИАН ранее, Россия собиралась ввести войска в Крым сразу после чеченской войны, а также у нее в планах была оккупация бывших советских республик. Об этом неизвестном ранее интервью, опубликованном на YouTube, в 1995 году рассказал чеченский генерал и политик Джохар Дудаев. Он говорит, что российские войска должны были быть переброшены из Чечни в Крым.

"А дальше Крым. Заканчивалась кампания в Чечне, и все эти войска должны были перейти к Крыму", - заявил он, добавив, что россияне имели планы на оккупацию Эстонии, Латвии, Литвы, Кыргызстана и Казахстана.