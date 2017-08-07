США и Южная Корея намерены усилить давление на КНДР

Премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп согласились усиливать давление и санкции против Северной Кореи из-за усиления Пхеньяном ядерного арсенала. Об этом стороны договорились 7 августа во время часового телефонного разговора, как сообщает "Радио свобода".

Стороны заявили, что будут продолжать кооперацию относительно сдерживания Пхеньяна, в частности перед совместными военными учениями, запланированными на август, сообщил представитель южнокорейского премьера.

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В заявлении Белого дома говорится, что оба лидера подтвердили, что северная Корея создает прямую угрозу для многих стран в мире.

Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи.

Разработанная США резолюция предусматривает запрет на экспорт угля, черных металлов, свинца и морепродуктов из Северной Кореи, что сократит экспортные поступления Пхеньяна, которые составляют 3 миллиарда долларов, на миллиард.

Вашингтон добивался усиления санкций против Северной Кореи после запуска ею двух межконтинентальных баллистических ракет в июле.

28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.