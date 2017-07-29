Последняя смена принца Уильяма на медицинском вертолете: спасенная женщина умерла в больнице

Сбитая полицейской машиной женщина, которую британский принц Уильям в свою последнюю рабочую смену в должности пилота вертолета скорой медицинской помощи перевез в больницу, скончалась в субботу от полученных травм. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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В последнюю свою смену в должности пилота спасательного вертолета службы East Anglia Air Ambulance внук королевы Великобритании вылетел на помощь женщине, которая попала под колеса полицейского фургона в поселке Хетел в графстве Норфолк.

Сообщается, что 50-летняя женщина в результате ДТП получила тяжелые травмы головы. Больше никто в результате этого инцидента не пострадал. Вертолет, которым управлял принц Уильям, доставил пострадавшую в больницу в Кембридже.

Данные о дорожно-транспортном происшествии были направлены в Независимую комиссию по рассмотрению жалоб на полицию.

Как писал УНИАН, принц Уильям попрощался с карьерой пилота скорой помощи East Anglian Air Ambulance (EAAA), выйдя в свою последнюю ночную смену в четверг, чтобы после этого полностью посвятить себя придворным обязанностям. Герцог Кембриджский, второй по счету претендент на британский престол, два года проработал в медицинской авиации.