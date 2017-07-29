Меркель пообещала тщательное расследование нападения в Гамбурге

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким тех, кто пострадал при нападении предполагаемого исламиста в Гамбурге, а также пообещала тщательное расследование происшествия, передает ТАСС.

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"Этот акт насилия должен быть расследован, и он будет расследован", - привела в субботу слова Меркель представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел Томасом де Мезьером, а также с градоначальником Гамбурга Олафом Шольцем", - сказала Меркель.

Как сообщалось, накануне днем в супермаркете Edeka в Гамбурге 26-летний беженец, вооруженный кухонным ножом, напал на 50-летнего мужчину, который скончался на месте преступления. После этого нападавший выбежал на улицу и ранил еще четырех мужчин и одну женщину. За преступником погнались прохожие. В результате инцидента погиб один человек, пострадали семеро.

Спецслужбы считают подозреваемого исламистом и склоняются к тому, что он действовал, руководствуясь религиозными соображениями. Не исключают, что у него также были проблемы с психикой.