Меркель пообещала тщательное расследование нападения в Гамбурге
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что нападение беженца должно быть расследовано, и будет расследовано.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким тех, кто пострадал при нападении предполагаемого исламиста в Гамбурге, а также пообещала тщательное расследование происшествия, передает ТАСС.
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"Этот акт насилия должен быть расследован, и он будет расследован", - привела в субботу слова Меркель представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел Томасом де Мезьером, а также с градоначальником Гамбурга Олафом Шольцем", - сказала Меркель.
Как сообщалось, накануне днем в супермаркете Edeka в Гамбурге 26-летний беженец, вооруженный кухонным ножом, напал на 50-летнего мужчину, который скончался на месте преступления. После этого нападавший выбежал на улицу и ранил еще четырех мужчин и одну женщину. За преступником погнались прохожие. В результате инцидента погиб один человек, пострадали семеро.
Спецслужбы считают подозреваемого исламистом и склоняются к тому, что он действовал, руководствуясь религиозными соображениями. Не исключают, что у него также были проблемы с психикой.