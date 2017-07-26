Племянница умершего в советской тюрьме "шведского Шиндлера" подала в суд на ФСБ РФ

Родственники Рауля Валленберга, шведского дипломата, который во время Второй мировой войны спас около 20 тыс. евреев от холокоста, подали в суд на ФСБ из-за того, что ведомство не предоставляет информации о нем. Он был арестован советскими спецслужбами в 1945 году и умер в советской тюрьме в 1947 году, но обстоятельства его заключения и смерти неизвестны до сих пор, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

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Племянница Валленберга Мари Дюпюи заявила, что обратилась к юридической ассоциации в России с просьбой подать иск. Она пояснила, что российские власти игнорировали на протяжении «многих лет» как официальные, так и частные «многочисленные» обращения историков и шведских чиновников предоставить информацию о судьбе дипломата.

Адвокат Дюпюи Иван Павлов в марте допускал, что она может подать на ФСБ в суд. Тогда он говорил, что в адрес службы направлен «последний «китайский» запрос» на информацию о судьбе Валленберга.

Рауль Валленберг с июля 1944 года работал в шведском представительстве в Будапеште. Он вместе с другим шведским дипломатом стал выдавать евреям так называемые защитные паспорта — документы, удостоверяющие личность ожидающих репатриации подданных Швеции. Это позволило евреям избежать депортации в немецкие концлагеря. Валленберг также арендовал здания в Будапеште и объявил их экстерриториальной собственностью Швеции (т.е. на них распространялся дипломатический иммунитет). В них он временно расселял евреев.

С октября 1944 года советские войска начали операцию по окружению и освобождению Будапешта (она завершилась в феврале следующего года). В январе Валленберга вызвали в штаб маршала Родиона Малиновского, который командовал частью советских войск, из-за подозрений в том, что он занимался шпионажем. После этого Валленберг исчез, о его судьбе ничего не было известно. Только в 1957 году советское правительство опубликовало документ от июля 1947 года, в котором говорилось о «неожиданной» смерти Валленберга в тюремной камере.

Официально о смерти Валленберга шведские власти объявили только в 2016 году. При этом тогда датой его смерти назвали 31 июля 1952 года.