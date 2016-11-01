Власти Швеции официально признали смерть дипломата Рауля Валленберга

03:22, 01 ноября 2016
Мир
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Власти Швеции официально признали смерть своего дипломата Рауля Валленберга, спасшего жизни десятков тысяч венгерских евреев во время Второй мировой войны, спустя 71 год после его исчезновения в СССР.

raoulwallenberginstitute.org

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Как отмечает агентство, налоговое ведомство королевства, которое регистрирует рождаемость и смертность граждан Швеции, объявило, что Валленберг умер 31 июля 1952 года.

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Рауль Валленберг в 1944 году был назначен первым секретарем шведского дипломатического представительства в Будапеште, и пользуясь своим дипломатическим статусом, сумел спасти во время Холокоста по крайней мере 20 тысяч венгерских евреев.

В 1945 году после взятия Красной армией Будапешта он был арестован. Его переправили в Москву, где содержали в Лубянской внутренней и Лефортовской тюрьмах. В 1957 году советские власти признали, что Валленберг умер от сердечного приступа в тюрьме 17 июля 1947 года.

Расследование обстоятельств смерти дипломата длилось 71 год.

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