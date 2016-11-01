Власти Швеции официально признали смерть дипломата Рауля Валленберга
Власти Швеции официально признали смерть своего дипломата Рауля Валленберга, спасшего жизни десятков тысяч венгерских евреев во время Второй мировой войны, спустя 71 год после его исчезновения в СССР.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.
Как отмечает агентство, налоговое ведомство королевства, которое регистрирует рождаемость и смертность граждан Швеции, объявило, что Валленберг умер 31 июля 1952 года.
Читайте такжеУмер переживший Холокост лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель
Рауль Валленберг в 1944 году был назначен первым секретарем шведского дипломатического представительства в Будапеште, и пользуясь своим дипломатическим статусом, сумел спасти во время Холокоста по крайней мере 20 тысяч венгерских евреев.
В 1945 году после взятия Красной армией Будапешта он был арестован. Его переправили в Москву, где содержали в Лубянской внутренней и Лефортовской тюрьмах. В 1957 году советские власти признали, что Валленберг умер от сердечного приступа в тюрьме 17 июля 1947 года.
Расследование обстоятельств смерти дипломата длилось 71 год.