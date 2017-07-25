В Лос-Анджелесе установили питьевые фонтанчики с текилой (видео)
Фонтанчики с напитком появились лишь на один день в трех местах: торговом центре Hollywood & Highland, на Венис-Бич и в гей-баре The Abbey в Западном Голливуде.
В Лос-Анджелесе установили питьевые фонтанчики с текилой. Новшества были приурочены к Национальному дню текилы, который отмечается в США 24 июля, пишет The Hollywood Reporter.
Фонтанчики с напитком бренда Jose Cuervo появились лишь на один день в трех местах: торговом центре Hollywood & Highland, на Венис-Бич и в гей-баре The Abbey в Западном Голливуде. Они начали функционировать в полдень в понедельник, а завершилась акция вечером того же дня.
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Каждому поклоннику текилы пришлось ожидать своей очереди в среднем от 10 минут до часа из-за большого наплыва дегустаторов.
Как отмечает издание, к бесплатному алкоголю допускали только совершеннолетних (старше 21 года). Чтобы попить из фонтанчика, требовалось показать удостоверение личности (ID).
Рядом с объектами постоянно находились сотрудники службы безопасности.
"That's tequila!" #h2cuervopic.twitter.com/eV0APsC3Tt— Sam Reed (@HereReedThis) July 24, 2017