В Пакистане смертник подорвался возле рынка, погибли 25 человек

Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за взрыв, который прогремел в понедельник, 24 июля, возле овощного рынка в городе Лахоре, столице провинции Пенджаб. Об этом сообщает DW.

Взрыв устроил смертник, который прибыл к рынку на мотоцикле. Мишенью теракта были полицейские, которые находились в тот момент на рынке.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 25 человек. Десятки получили ранения. Представитель полиции заявил, что пострадавших от взрыва - 40. В нескольких зданиях около рынка выбило стекла.

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Большинство погибших во время взрыва - полицейские. Полицейские должны были очистить рынок от нелегальных торговых лотков.

Ранее в Кабуле взорвалось авто со смертником, более 10 гражданских погибло.