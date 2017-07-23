"Много чего меня раздражает": Штайнмайер раскритиковал политику Трампа по ЕС

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал политику президента США Дональда Трампа относительно Евросоюза.

Как передает Deutsche Welle, в интервью второму телеканалу немецкого телевидения ZDF он отметил, что за всю историю трансатлантических отношений «еще никогда не было столько неопределенности», как сейчас.

В то же время Штайнмайер отметил, что немецкой демократии «не существовало бы без американцев», а развития экономики не произошло бы без «Плана Маршалла».

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«Учитывая это я не советую нам выбрасывать все за борт, хотя я признаю, что многое меня раздражает», - сказал президент Германии.

По его убеждению, не все в Соединенных Штатах «забыли о значении трансатлантических отношений».

Как сообщалось, недавно Дональд Трамп раскритиковал Германию за ее значительный профицит в торговле с США. Он назвал немцев «плохими» и пообещал положить конец такой ситуации.