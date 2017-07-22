Трамп обвинил NYT в срыве попытки США ликвидировать главаря ИГ аль-Багдади
Такую запись Трамп мог сделать после просмотра передачи на телеканале Fox News. В ней обсуждалось, что в 2015 году США были близки к ликвидации аль-Багдади, но утечка информации в газету помешала операции.
Президент США Дональд Трамп в твиттере обвинил газету The New York Times в срыве попытки ВС США ликвидировать лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакра аль-Багдади.
«Оплошавшая New York Times сорвала попытку США убить одного-единственного самого разыскиваемого террориста, аль-Багдади. Их нездоровая повестка важнее национальной безопасности», — написал американский лидер.
При этом Трамп не пояснил, к чему именно относилось это высказывание.
Читайте такжеТрамп заявил об "утечке разведданных" из-за статьи о российском после
Журналистка Politico сообщила, что NYT уже направили запрос в Белый дом с целью объяснить, к какому материалу газеты относится твит Трампа.
Как сообщает The Hill, такую запись Трамп мог сделать после просмотра передачи на телеканале Fox News. В ней обсуждалось, что в 2015 году США были близки к ликвидации аль-Багдади, но утечка информации в газету помешала операции.
Так, гость передачи подполковник Тони Шаффер сказал, что The New York Times опубликовала информацию, не предназначенную для печати.
В телеэфире в этот момент появилась надпись: «NYT сорвала попытку США ликвидировать аль-Багдади».