Трамп потребовал от Ирана освободить задержанных граждан США

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана освободить задержанных американских граждан.

В случае невыполнения требований он инициирует "новые серьезные последствия" для Тегерана, говорится в заявлении Белого дома.

"Последние 40 лет Иран использовал задержание и захват заложников как инструмент государственной политики. Эта практика продолжается и по сей день: недавно американский гражданин Сиюэ Ван был приговорен к десяти годам тюрьмы", - говорится в тексте заявления.

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В частности, Трамп требует освободить бывшего сотрудника правоохранительных органов США Роберта Левинсона и бизнесменов Сиамака и Бакера Намази, обвиняемых в шпионаже.

Также Белый дом потребовал от Ирана обеспечить надлежащие условия для всех американских граждан, которые находятся в заключении.

"Президент Трамп готов инициировать новые серьезные последствия для Ирана, если все несправедливо задержанные граждане США не будут освобождены", - указано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Вашингтон ввел новые санкции против 18 физических и юридических лиц из Ирана. Отмечается, что новые санкции не связаны с ядерной программой Ирана.

Санкции замораживают активы юридических и физических лиц в США и запрещают американцам иметь с ними дело

В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани назвал новые санкции со стороны США, введенные против Тегерана, нарушением международных соглашений.