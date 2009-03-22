США: полиция в Афганистане будет значительно усилена

Специальный посол США в Пакистане и Афганистане Ричард Холбрук заявил, что США приложат усилия для "очень серьезного" увеличения полицейских сил в Афганистане, сообщает Associated Press.

Увеличение численности афганской полиции, наряду с повышением уровня ее тренированности и подготовки, станет одним из приоритетов деятельности США в этой стране. Обновленная и усиленная афганская полиция должна помочь США и их союзникам сконцентрироваться только на военных операциях и усилить нажим на исламских боевиков.

Р.Холбрук ведет консультации с лидерами европейских стран по поводу их вклада в усиление афганской полиции.

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