Германия начала вывод своих военных с турецкой авиабазы "Инджирлик"

Бундесвер начал вывод своего контингента с турецкой авиабазы «Инджирлик».

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства обороны Германии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Сегодня из Турции в Иорданию на базу «Аль-Азрак» перебросили самолет-заправщик, который в дальнейшем будет осуществлять вылеты с нового места дислокации.

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Разведывательные самолеты Tornado будут оставаться на базе «Инджирлик» и выполнять оттуда вылеты в рамках миссии международной коалиции против группировки «Исламское государство» до конца июля, затем они вернутся в Германию. В Иорданию их перебросят только после соответствующей подготовки нового места дислокации. На базе «Инджирлик» находятся также около 260 солдат Бундесвера.

Напомним, немецкий Бундестаг поддержал вывод контингента с турецкой авиабазы «Инджирлик» и передислокацию его в Иорданию 21 июня. Причиной стал установленный турецкими властями запрет немецким парламентариям посещать солдат Бундесвера. Этот шаг Анкара мотивировала предоставлением в Германии убежища турецким солдатам, которые как военные НАТО были дислоцированы на территории ФРГ.