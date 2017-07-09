В результате подрыва полицейского броневика в Египте погибли два человека

07:07, 09 июля 2017
Мир
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Еще девять представителей полиции получили ранения.

Иллюстрация / REUTERS

Двое полицейских погибли и еще девять получили ранения во время подрыва полицейской бронемашины на севере Синайского полуострова в районе города Эль-Ариш в Египте, сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По данным агентства, бронемашину подорвали в районе Ас-Сафа во время движения по одной из улиц города.

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Данная атака совпала с операцией, проводимой силами безопасности Египта в данном районе. По итогам операции уничтожено 16 боевиков.

Как сообщал УНИАН, ранее на севере Синайского полуострова близ города Рафах в результате нападения террористов погибли 26 египетских военных, еще по меньшей мере 20 человек получили ранения.

Ответственность за нападение на египетских военных взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Теги: #Египет#подрыв авто#погибшие полицейские