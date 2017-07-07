Пенс пообещал, что США отправят человека на Марс

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Космическом центре Кеннеди, пообещал, что США отправят человека на Марс. Об этом сообщает The Hill.

«Отсюда космический телескоп «Хаббл», [межпланетная станция] «Новые горизонты» и множество других технологических чудес стартовали с Земли, чтобы показать нам наших соседей среди планет, далекие звезды и бесконечные галактики, которые являются окном в наше прошлое», — сказал Пенс.

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Американский вице-президент также пообещал, что США отправят людей на Марс.

«И отсюда, из этого моста в космос, наша страна отправится на Луну, и мы сделаем так, чтобы нога американца ступила на Марс», — добавил Пенс.

Ранее британский ученый Стивен Хокинг назвал сроки миграции человечества с Земли.