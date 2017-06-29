Словения отсудила у Хорватии выход к международным водам

Постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что Словении необходимо предоставить непрерывный прямой доступ в Адриатическое море через Пиранский залив.

Словения и Хорватия оспаривали суверенитет над заливом с 1991 года. Согласно решению суда, Словения впервые после провозглашения независимости получила доступ к международным водам, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Решение суда является окончательным, но Хорватия не принимает участия в слушаниях с 2015 года. Власти заявляли, в том числе за неделю до оглашения вердикта, что не собираются выполнять решение.

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Пиранский залив является частью Венецианского залива. После окончания Второй мировой войны территория к северу от города Триеста, расположенного на северо-западе Балканского полуострова, была до 1954 года подмандатной территорией ООН, затем была поделена между Италией и Югославией. Окончательно территории были разграничены Озимским договором 1975 года.

В 1991 году, после провозглашения независимости, Словения предложила Хорватии провести границу по центру Пиранского залива. Год спустя Словения заявила о своих притязаниях на весь залив целиком; государство рассчитывало получить выход к международным водам. Для доступа к ним словенским кораблям приходилось плыть через воды Италии или Хорватии.

Из-за спора о принадлежности акватории Словения применила право вето на вступление Хорватии в ЕС. В 2009 году после вмешательства структур ЕС вето было снято, и Хорватия вступила в Евросоюз в 2013 году, передает EU Observer.

В 2015 году Хорватия заявила, что один из судей, назначенный от Словении, контактировал со словенским чиновником. Власти Словении позднее отозвали судью, заявив, что он контактировал с судьей по собственной инициативе. За этим последовали отставки со стороны председательствующего судьи, после чего состав суда был пересмотрен, в него вошли представители Норвегии и Швеции.