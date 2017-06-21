В Конгрессе США заявили, что новый проект антироссийских санкций нарушает американскую конституцию

Законопроект о новых санкциях в отношении России и Ирана нарушает положения американской конституции, поэтому его рассмотрение в палате представителей Конгресса США обусловлено значительными процедурными сложностями, пишет Reuters.

Так, законопроект нарушает конституционную норму, согласно которой только палата представителей Конгресса может вносить и принимать законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства.

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"Заключительный законопроект нарушает положение о создании в Конституции", - сказал представитель Республиканского комитета палат по домам и средствам защиты Кевин Брэди.

При этом сторонник санкций против России конгрессмен Элиот Энгл заявил, что эту законодательную проблему можно легко убрать, а говорят о ней лишь затем, чтобы затормозить принятие законопроекта.

"Это не что иное, как тактика задержки, и общественность не должна быть одурачена сложной парламентской процедурой", - заявил он.

В свою очередь республиканцы настаивают на том, что это была процедурная, а не политическая ситуация.

"Я решительно поддерживаю санкции против Ирана и России, чтобы привлечь их к ответственности", - заявил Кевин Брейди.

Как сообщал УНИАН, в Палате представителей США отложили голосование по новым санкциям против РФ. Демократы обеспокоены тем, что отправка законопроекта о санкциях в комитет даст администрации Трампу возможность его смягчить.