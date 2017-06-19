Жители сгоревшей высотки в Лондоне получат от властей по 5500 фунтов

Жители высотного здания Grenfell Tower на территории лондонского района Кенсингтон, где в ночь на 14 июня произошел пожар, получат выплаты в размере 5500 фунтов стерлингов (около 6276 евро) из государственного фонда на случай чрезвычайных ситуаций. Перечисление средств начнется с понедельника, 19 июня, сообщили в официальной резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на Даунинг-стрит, как сообщает DW.

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Примерно 500 фунтов (около 570 евро) пострадавшим предоставят наличными, остальное - банковским переводом. Власти готовы помочь всем нуждающимся при открытии счетов. В случае расходов на погребение родственников сумму могут увеличить, уточняет издание International Business Times.

В пятницу, 16 июня, Мэй сообщила о создании фонда в размере 5 млн фунтов (5,7 млн евро) на поддержку жителей высотки, пострадавших во время пожара.

В результате пожара в Grenfell Tower погибли не менее 58 человек, многие числятся пропавшими без вести. К 17 июня в больницах оставались 19 раненых, десять из них находились в критическом состоянии. Ранее полиция указала, что сведений об умышленном поджоге здания нет. Причины пожара устанавливаются.