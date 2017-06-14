Россия пытается разбить любой многосторонний альянс - Пентагон

Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что Россия «пытается разбить любой многосторонний альянс ... это стабилизирующее влияние в мире», комментируя кризис в Катаре, пишет The Hill.

«Я считаю, что нарушение международного порядка - это то, что как недальновидно считает Россия, будет работать в их интересах», - сказал Маттис.

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«Я думаю, что то, что мы видим, - это продолжающееся распространение угроз не только нашей собственной страны, не только демократий Западной Европы... они пытаются разбить любой многосторонний альянс... », - сказал Маттис.

Как сообщал УНИАН ранее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой все ухудшаются, но американская администрация все еще пытается их стабилизировать. Заявление прозвучало в то время, когда Конгресс США активизировало усилия по закреплению действующих санкций и введения новых из-за вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, действия Москвы в Сирии и Украине и другие вопросы.