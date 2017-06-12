В России в ДТП погибли 11 православных паломников

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае погибли 11 человек, передает РБК со ссылкой на официальные данные.

Авария произошла на 702-м километре автодороги Иркутск - Чита в 7 километрах западнее поселка Хохотуй.

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Автобус Kia Grandbird съехал на обочину дороги и перевернулся. Десять человек, среди которых 9 - женщины, погибли на месте. Еще один пострадавший скончался в больнице.

По данным российских СМИ, группа паломников возвращалась из села Урлук от обители преподобного Варлаама.

Как сообщила Русская служба Би-би-си, всего в автобусе было около 50 человек. Не менее половины из них получили травмы.

"Проверяется информация о соблюдении водителем режима труда и отдыха, поскольку выжившие пассажиры сообщали об уставшем виде водителя, предполагается, что он мог утратить контроль над дорогой, уснув за рулем", - рассказали журналистам в транспортной службе Забайкалья.