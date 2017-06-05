В Сирии от боевиков ИГИЛ освободили "ключевую" плотину

Поддерживаемые США сирийские повстанцы заявили, что они отвоевали у боевиков "ИГ" крупнейшую плотину на реке Евфрат, которая открывает путь к крупнейшему оплоту исламистов в Сирии - городу Ракка. Об этом сообщает Reuters.

Представитель курдской группировки "YPG", которая входит в поддерживаемую США коалицию "SDF", заявил, что повстанцы разминируют близлежащие села и разворачивают линию обороны. "Дамба была полностью освобождена", - сказал Нури Махмуд.

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На данный момент "SDF" занимает все три основные плотины вдоль Евфрата. Теперь повстанцы находятся на расстоянии 22 км от Ракки, "столицы" боевиков "Исламского государства" в Сирии.

Тем временем на другом фронте борьбе с "ИГ" - в Ираке - освободили город Эль-Баадж. В город вошли поддерживаемые Ираном шиитские военизированные группировки, которые выступают на стороне иракского правительства.

Таким образом, территория, которую контролируют исламисты на севере Ирака, еще больше уменьшилась. За восемь месяцев наступления на оплот боевиков "ИГ" в этой стране - город Мосул - террористы были выбиты из всех городов, за исключением анклава вдоль западного берега реки Тигр.