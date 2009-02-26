Взрыв в поезде Владикавказ - Москва: есть погибший и раненые

В Ростовской области РФ на перегоне между станциями Персияновка и Каменоломня, в 70 км от Ростова-на-Дону, в 8:20 мск произошел взрыв газового баллона в поезде Владикавказ - Москва.

Как сообщил РБК начальник пресс-службы Южного регионального центра МЧС РФ Олег Греков, в результате происшествия один человек погиб и пятеро ранены.

"Взрыв произошел в вагоне-ресторане поезда. После взрыва последовало небольшое возгорание, которое было ликвидировано оперативно прибывшими двумя пожарными расчетами", - отметил О.Греков.

Как сообщает пресс-служба ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), погибшим оказался сотрудник Федеральной пассажирской дирекции РЖД.

В настоящее время поезд остановлен. На место происшествия выехала комиссия РЖД и Северо-Кавказской железной дороги для расследования причин происшествия.