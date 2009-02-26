Постпред России при НАТО рад, что ритуальные танцы закончились

Жесткий кризис в отношениях между Россией и НАТО пошел на пользу этим отношениям.

Такое мнение в интервью радиостанции "Эхо Москвы" высказал постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий РОГОЗИН.

"Мы фактически сняли весь тот лоск и дипломатические ритуальные танцы, которые обычно сопровождают такого рода мероприятия. Сейчас разговор был крайне прямой, мужской, откровенный, где высказывались позиции государств по вопросам обеспечения безопасности", - сказал Д.РОГОЗИН, комментируя результаты заседания Совета НАТО-Россия.

Он также сообщил, что во время заседания обсуждалась ситуация на Южном Кавказе, в том числе возможность появления российской военной базы в Абхазии. Однако главной темой обсуждения, по словам Д.РОГОЗИНА, стала ситуация в Афганистане.

По его словам, Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР получил приглашение посетить Москву 27 марта и принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Д.РОГОЗИН добавил, что встреча будет всецело посвящена проблеме Афганистана.

В тоже время, как передает ИТАР-ТАСС, по словам Д.РОГОЗИНА, отношения России и НАТО могут быть формально возобновлены уже в начале марта.

"Мы представили принципы, на которых считаем возможным сотрудничество в будущем. Если эти принципы будут подтверждены на заседании министров иностранных дел НАТО 5 марта в Брюсселе, то тогда это решение приобретет взаимный характер", - сказал он.

По его словам, главным из этих принципов является принцип равноправного партнерства всех стран-членов Совета Россия-НАТО. "Очевидно, что ни НАТО не является объектом политики России, ни Россия не является объектом политики НАТО", - подчеркнул Д.РОГОЗИН. Также, по его словам, "должны быть подтверждены все принципы, заложенные в базовых документах о создании Совета Россия-НАТО".

"Конечно, сохраняются разногласия в оценке событий в Южной Осетии и Грузии в августе 2008 года, однако у меня сложилось впечатление, что они носят ритуальный характер. Мои коллеги пока просто не готовы признать то, что и так очевидно", - сказал он.

25 февраля в Брюсселе прошло неформальное заседание Совета Россия-НАТО. Это вторая подобная встреча после нескольких месяцев перерыва, который был вызван разногласиями сторон по грузино-российскому конфликту.