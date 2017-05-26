У Трампа не планируют ослаблять санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп не планирует отменять санкции против России и даже может пойти на более "жесткий" подход в отношении Москвы. Об этом заявил советник президента США по экономическим вопросам Гэри Кон, сообщает издание The Washington Times.

"Мы не снимаем наши санкции в отношении России. Вероятно, будем смотреть в сторону ужесточения. Президент хочет сохранить санкции", - заявил Гэри Кон.

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Высокопоставленный советник Белого дома заявил, что президент Трамп не имеет никаких планов по отмене санкций против России и, возможно, даже планирует принять более «жесткий» подход к Москве.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Европейского Совета Дональд Туск считает, что Россия ничего не сделала, чтобы позволило изменить санкционную политику в отношении нее.

«С момента нашего последнего саммита (стран «Большой семерки» - УНИАН) в Японии мы не увидели ничего, что оправдало бы изменение нашей политики санкций в отношении России», - заявил он.