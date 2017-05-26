Бездомный, выносивший окровавленных детей из стадиона Манчестера, получил жилье, деньги и статус "героя"

Стивен Джонс, бездомный, который ночевал на улице возле стадиона Манчестер Арена, где произошел теракт, унесший жизнь 22 человек, стал героем дня. Вместо того, чтобы бежать прочь, услышав взрыв, он бросился помогать пострадавшим.

О своем подвиге Джонс рассказал в интервью телеканалу ITV News.

"Там было много бездомных, которые остались и помогли. Когда видишь окровавленных детей, нельзя оставаться в стороне. Если бы убежал, то не смог бы дальше жить с этим", – приводит издание слова Джонса.

Это интервью чрезвычайно растрогало совладельца футбольного клуба "Вест Хэм Юнайтед" Дэвида Салливэна и его сына, Дэйва-младшего, которые решили, в свою очередь, помочь бездомному – найти его и оплатить аренду жилья на полгода.

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С помощью журналистов владелец футбольного клуба нашел Джонса за несколько часов, дал денег на оплату жилья, а также купил еду и одежду. Другой состоятельный житель Манчестера взял бездомного на работу, предложив место в принадлежащей ему компании, а пользователи соцсетей организовали краудфандинг и собрали для Джонса в общей сложности 85 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее американская певица Ариана Гранде предложила финансовую помощь родственникам ее погибших поклонников в результате теракта на концерте в Манчестере.