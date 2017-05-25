Лондон возмущен утечкой информации в США о теракте в Манчестере

Утечка секретной информации о расследовании теракта в Манчестере и ее обнародование американскими СМИ станет предметом разговора между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом во время их встречи в Брюсселе в четверг, 25 мая, как сообщает DW.

"Частью доверия является уверенность в том, что разведывательными данными делятся конфиденциально", - отметила Мэй. О намерениях поднять этот вопрос в разговоре с Трампом Мэй заявила в четверг после того, как американскими медиа со ссылкой на источники во власти США было обнародовано имя предполагаемого смертника Салмана Абеди, а впоследствии изданием New York Times были обнародованы фотографии с места теракта, на которых содержатся фрагменты бомбы, которую использовал смертник. Эти данные были частью секретных материалов следствия, которыми британские спецслужбы поделились со своими американскими коллегами. Сейчас в Вашингтоне пытаются выяснить, каким образом эти материалы попали к журналистам, и кто является ответственным за это.

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Утром в четверг британская полиция решила прекратить делиться информацией следствия по делу о теракте в Манчестере со спецслужбами США, поскольку утечки информации могут угрожать следствию и подрывают доверие между партнерами, сообщает BBC.

Напомним, в результате взрыва бомбы в концертном холле "Манчестер Арена" вечером 22 мая погибли 22 и травмированы более 60 человек. Взрыв осуществил смертник, который пронес с собой самодельное взрывное устройство. 23 мая ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Вечером во вторник полиция Манчестера заявила, что подозреваемым в совершении теракта является Салман Абеди, который родился в Манчестере в семье выходцев из Ливии. Сейчас по подозрению в причастности к теракту британской полицией задержано восемь человек.