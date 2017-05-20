Официально: Роухани уверенно победил на выборах президента Ирана

Президента Ирана Хасана Роухани переизбрали на второй срок. Об этом официально сообщило государственное телевидение страны в субботу, 20 мая. По результатам подсчета всех более 40 миллионов бюллетеней, умеренный реформатор Роухани получил около 57 % голосов избирателей. Общая явка на выборах превысила 70 %, пишет DW.

Когда победа Роухани стала очевидной, водители-женщины на дорогах Тегерана начали мигать фарами и показывать руками знак V - победы. Более либеральная часть иранского общества приветствует взвешенную политику Роухані, благодаря которой в 2015 году было заключено ядерное соглашение с крупнейшими странами мира, а с Ирана сняли часть международных санкций.

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Ближайшим конкурентом Роухани есть ультраконсервативний Эбрагим Раиси, который обещал развитие экономики и увеличение выплат бедным. Он получил только 38 % голосов избирателей. Раиси считают близкой фигурой к верховному лидеру Ирана Аятоллы Али Хаменеи, который воздержался от поддержки любого из кандидатов.

В 2013 году Роухани выиграл выборы президента с 51 % голосов. Тогда явка составила 73 %.