Первая зарубежная поездка Трампа начнется 19 мая с Саудовской Аравии

Первая зарубежная поездка президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа начнется 19 мая с визита в Саудовскую Аравию, где он выступит перед лидерами более чем 50 мусульманских стран.

Об этом на брифинге в Вашингтоне, трансляция которого состоялась на сайте Белого дома, заявил советник по вопросам национальной безопасности в Белом доме Герберт Макмастер.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что зарубежное турне Трампа начнется в эту пятницу, 19 мая. В свою очередь, Макмастер отметил, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон будет сопровождать Трампа на протяжении большей частей заграничного путешествия, но не будет принимать участия в саммите лидеров стран "Большой семерки", который состоится 26 мая.

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"Как вы знаете, путешествие начнется с Саудовской Аравии. Это исторический визит", - сказал Макмастер.

По его словам, после прибытия в Эр-Рияд президент США сразу же встретится с королем Саудовской Аравии Салманом за чашкой кофе.

Ожидается, что Трамп во время этого визита примет участие в церемонии подписания ряда документов, которые, по словам Макмастера, должны еще больше усилить сотрудничество США и Саудовской Аравии в сфере безопасности и экономики.

Также Трамп с женой Меланией примут участие в совместном с членами королевской семьи ужине.

"На следующий день президент проведет двусторонние встречи с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также встречи в более широком составе со всеми лидерами государств Персидского залива", - сказал Макмастер.

При этом советник по вопросам национальной безопасности в Белом доме сообщил, что Трамп еще "встретится и отобедает с лидерами более чем 50 мусульманских стран, где он произнесет вдохновляющую и недвусмысленную речь о необходимости противостояния радикальной идеологии и выскажет свою надежду относительно мирного видение ислама".

Как отметил Макмастер, целью выступления Трампа будет попытка объединить огромный мусульманский мир "против общих врагов всех цивилизаций и продемонстрировать приверженность Америки к нашим мусульманским партнерам".

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После Саудовской Аравии президент США направится в Иерусалим, где он проведет встречи с лидерами Израиля. Трамп должен выступить в одном из музеев в Израиле. Ожидается, что Трамп вновь подтвердит несокрушимую связь США с Израилем как ближайшим союзником на Ближнем Востоке. Планируется, что он встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также Трамп планирует встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом. "И он настоятельно призовет палестинских лидеров предпринять шаги, которые помогут заключить мир", - сказал Макмастер.

В Ватикане Трамп должен встретиться с Папой Римским.

Перед визитом в Бельгию Трамп в Италии проведет встречу с президентом страны Серджо Матареллой.

В Бельгии президент США встретится с королем и премьер-министром этой страны, с лидерами государств Организации североатлантического договора (НАТО), с руководителями Европейского Союза.

В Брюсселе Трамп впервые встретится с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.