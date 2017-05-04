После дебатов за Макрона готовы проголосовать 61% французов

Рейтинг независимого кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона после теледебатов увеличился до 61%. Таковы данные ежедневного опроса OpinionWay, пишет Европейская правда.

Так, по сравнению с данными предыдущего дня поддержка Макрона выросла на 1 процентный пункт.

На такое же количество снизила поддержка ультраправой кандидатки Марин Ле Пен – сейчас за нее готовы проголосовать 39% французов.

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Стоит отметить, что по данным социологов за последние две недели, самый высокий рейтинг Макрона наблюдался 19-20 апреля, когда за него были готовы отдать свои голоса 65% опрошенных.

Как сообщалось, по данным опроса, Эммануэль Макрон на последних телевизионных дебатах перед выборами был убедительнее за свою соперницу Марин Ле Пен.