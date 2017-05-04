Макрон выиграл ключевые теледебаты у Ле Пен - опрос

Эммануэль Макрон был более убедительным, чем ультраправая Марин Ле Пен во время ключевых теледебатов, которые состоялись в среду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который провела социологическая служба Elabe для телеканала BFM TV, передает ТСН со ссылкой на Reuters.

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Около 63 процентов людей, опрошенных социологами, признали Макрона более убедительным, чем Ле Пен.

В пользу проевропейского экс-министра экономики также высказались две третьих людей, которые в первом туре выборов президента Франции голосовали за ультралевого Меланшона, и 58% тех, кто поддержал консерватора Франсуа Фийона.

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции, в который вышли центрист Эммануэль Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен, состоится 7 мая. Опросы прогнозируют Макрону убедительную победу с результатом 60%.