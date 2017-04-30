Жертвами коалиции США стали 352 мирных жителя Ирака и Сирии - Пентагон
21:52, 30 апреля 2017Мир
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В ведомстве также выразили сожаление в связи с непреднамеренными жертвами среди гражданского населения.
Иллюстрация / REUTERS
Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится о 352 жертвах авиаударов возглавляемой США коалиции среди мирного населения Ирака и Сирии с начала операции в августе 2014 года, передает Reuters.
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«На данный момент, согласно доступной информации, по меньшей мере 352 мирных жителя были убиты непреднамеренным образом в результате ударов коалиции с начала операции», — говорится в тексте доклада.
В ведомстве также выразили сожаление в связи с непреднамеренными жертвами среди гражданского населения.
Ранее сообщалось, что США осудили удары ВВС Турции в Ираке и Сирии.
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