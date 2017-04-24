Протесты в Париже: ночью после выборов задержали 143 человека

После "антифашистских" демонстраций, которые в ночь после выборов прошли в Париже при участии сотен молодых людей, полиция провела ряд задержаний и арестов. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Всего в результате демонстраций было задержано 143 человека, из них позже под стражу взяли 29 человек.

Также в результате демонстраций шестеро полицейских и трое демонстрантов получили незначительные ранения.

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Демонстранты начали собираться на площади Бастилии поздно вечером в воскресенье уже после объявления предварительных результатов первого тура выборов.

Протестующие размахивали красными флагами и скандировали "Не Марин и не Макрон", выражая свое недовольство фактом прохождения во второй тур лидера ультраправых Марин Ле Пен и независимого кандидата Эммануэля Макрона.

Как известно, Эммануэль Макрон выиграл первый тур выборов президента Франции, набрав 23,75% голосов избирателей. Второе место заняла лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая получила 21,53% голосов. Вместе с Макроном она выходит во второй тур, который состоится 7 мая.