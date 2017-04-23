Генсек ООН: До завершения войны в Сирии еще "очень далеко"
05:24, 23 апреля 2017Мир
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Война в Сирии создает нестабильность и повышает риск террористической угрозы во всем мире.
Антониу Гутерриш / REUTERS
Сирийский кризис, который поднимает уровень угрозы безопасности во всем мире, нет конца.
Об этом заявил в интервью телеканалу Bloomberg, которое состоялось в здании Международного валютного фонда в Вашингтоне, генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш, пишет РБК.
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«Мы очень далеки до конца», - отметил генсек международной организации, комментируя ситуацию в Сирии.
По его словам, необходимо политическое урегулирование конфликта и прекращение гражданской войны, которая создает нестабильность и повышает риск террористической угрозы.
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