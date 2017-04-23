Генсек ООН: До завершения войны в Сирии еще "очень далеко"

Сирийский кризис, который поднимает уровень угрозы безопасности во всем мире, нет конца.

Об этом заявил в интервью телеканалу Bloomberg, которое состоялось в здании Международного валютного фонда в Вашингтоне, генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш, пишет РБК.

Читайте такжеСирия сохранила часть химического оружия - США

«Мы очень далеки до конца», - отметил генсек международной организации, комментируя ситуацию в Сирии.

По его словам, необходимо политическое урегулирование конфликта и прекращение гражданской войны, которая создает нестабильность и повышает риск террористической угрозы.