Асад заявил о переговорах с Россией по поставкам в Сирию систем ПВО

Сирия и Россия ведут переговоры о новых поставках вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО) последнего поколения.

Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью "РИА Новости".

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"Да, это всегда имеет место - до войны и во время нее. Конечно, нам нужно больше вооружений после войны и из-за их расходования", – заявил Асад, отвечая на вопрос журналиста, идут ли переговоры с Россией относительно покупки новых систем ПВО.

Он уточнил, что речь идет о системах ПВО последнего поколения.

"Обычно мы всегда проявляем интерес к последнему поколению любой системы, но это зависит от их наличия, от политики поставщика - в данном случае РФ, от цен. Имеется много критериев, и это, конечно, зависит от технических характеристик, которые вам нужны, которые могут подойти для вашего типа войны, для вашей армии, вашего рельефа, есть много других критериев, относящихся к ПВО", - сказал Асад.

Также он отметил, что на данный момент более 50% систем сирийской ПВО уничтожено. Поэтому военные Сирии не смогли сбить американские ракеты во время удара по аэродрому Шайрат.

"Лишь немногие знают, что террористы в самом начале своей деятельности начали с того, что уничтожили ПВО Сирии. Большая часть объектов ПВО находится за пределами городов, на окраинах. Они стали атаковать ПВО, система сильно пострадала во время кризиса. Поэтому есть много факторов, которые могут повлиять на сбивание таких ракет", - рассказал Асад.