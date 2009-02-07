Топ-20 столиц мира по рейтингу гостиниц

Гостиницы Токио признаны оптимальными по отношению стоимости размещения и качеству оказанных посетителям услуг. Столица Японии возглавила рейтинг ведущих городов мира, составленный системой он-лайн бронирования отелей Hotel.info на основе анализа отзывов 600 тысяч посетителей 210 тысяч трех- и четырехзвездочных гостиниц по всему миру.

В ходе исследования посетителям сайта предлагалось по десятибалльной шкале оценить удовлетворенность сервисом и удобствами отелей по отношению к сумме, затраченной на проживание в них.

1. Токио - 7,84 балла

2. Лиссабон - 7,71 балла

3. Прага - 7,66 балла.

4. Берлин - 7,60 балла

5. Пекин - 7,35 балла

6. Варшава - 7,33 балла

7. Оттава - 7,29 балла

8. Афины - 7,24 балла

9. Стамбул - 7,14 балла

10. Дублин - 7,13 балла

11. Мадрид - 7,09 балла

12. Загреб - 7,07 балла

13. Сингапур - 7,00 балла

14. Париж - 6,96 балла

15. Бангкок - 6,91 балла

16. Амстердам - 6,68 балла

17. Вашингтон - 6,52 балла

18. Рим - 6,49 балла

19. Рио-де-Жанейро - 6,33 балла

20. Стокгольм - 5,86 балла

Примечательно, что гостиницы Москвы, Нью-Йорка и Лондона не вошли в топ-20, а ведущие туристические центры Европы - Париж, Рим и Мадрид - не попали в десятку лидеров.

Кроме того, результат ни одного из ведущих городов мира не превысил 8 баллов из 10 возможных, в то время как британские города Борнмут и Саутгемптон, участвующие в специализированном рейтинге по городам Великобритании, набрали по 8,21 и 8,09 балла соответственно.

По данным компании Colliers International, напоминает сайт “Недвижимость”, гостиницы Москвы - самые дорогие в мире.