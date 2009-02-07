США откроют военный лагерь в Таджикистане

«На встрече с президентом Таджикистана мы обсудили вопрос военно-технического сотрудничества, в рамках которого уже в нынешнем году в городе Турсунзаде (60 км к западу от Душанбе) будет открыт тренировочный лагерь, в котором американские военные будут обучать таджикских коллег», - отметила посол США в Таджикистане Трейси Джейкобсон.

По ее словам, правительство Таджикистана разработало и передало американской стороне ТЭО для второго моста на таджикско-афганской границе. (Первый построен в 2005-2007 гг. при финансировании США в размере 37 млн. долл. и по проекту Инженерного корпуса Армии США – (USACE). - Прим.). «Мы изучаем сейчас этот вариант. Мы также говорили с президентом о полной эксплуатации имеющегося моста на нижнем Пяндже. Глава государства обещал, что мост будет работать круглосуточно»,- цитирует Фергана.ру.

6 февраля президент Таджикистана Эмомали Рахмон также подтвердил готовность своей страны предоставить воздушный коридор для транзита некоммерческих грузов США в Афганистан. Об этом сообщают Известия со ссылкой на Т.Джейкобсон. По словам американского дипломата, потребность в транзите невоенных грузов через Таджикистан возникла в связи с увеличением воинского контингента США в Афганистане. По словам посла, речь идет о продовольствии, строительных материалах, горючем и других грузах невоенного назначения для нормального функционирования там американских военнослужащих.

Кроме того, стороны обсудили вопросы влияния мирового финансового кризиса на экономику Таджикистана, а также предстоящий визит Э.Рахмона в Европу.