В Китае автобус упал в реку: погибли 13 человек
19:11, 17 апреля 2017Мир
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Автобус задел ограждение и упал в реку.
Автобус проломил ограду моста / @dailyasianage
Автобус с пассажирами рухнул в реку в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая По данным местных чиновников, погибли не менее 13 человек, передает Росбалт.
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Транспорт, рассчитанный на 19 мест, выехал из села Кайян рейсом в город Вэнъянь. Во время движения по мосту автобус задел ограждение и упал в реку. Причина аварии устанавливается.
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