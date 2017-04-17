В Китае автобус упал в реку: погибли 13 человек

Автобус с пассажирами рухнул в реку в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая По данным местных чиновников, погибли не менее 13 человек, передает Росбалт.

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Транспорт, рассчитанный на 19 мест, выехал из села Кайян рейсом в город Вэнъянь. Во время движения по мосту автобус задел ограждение и упал в реку. Причина аварии устанавливается.