Анкара настаивает на визовой либерализации с ЕС, угрожает выйти из соглашения по мигрантам

Анкара настаивает на скорейшем упрощении визового режима с ЕС как одном из условий соглашения по предотвращению нелегальной миграции в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает турецкое агентство Anadolu.

Министр предупредил, что если ЕС не даст зеленый свет визовой либерализации с Анкарой, то Турция будет вынуждена пересмотреть взявшие на себя обязательства, согласившись на борьбу с нелегальной миграцией в Эгейском море.

По его словам, политика сближения с ЕС остается приоритетом Анкары.

Глава МИД подчеркнул, что Турция и Евросоюз должны сотрудничать в решении общих проблем, таких как миграционный кризис и борьба с терроризмом.

При этом Чавушоглу вспомнил о политических преградах на пути евроинтеграции Турции, что привело к снижению доверия к ЕС, особенно в последнее время.

«Несмотря на все трудности, отношения Турции и ЕС все еще имеют шансы на развитие. Турция готова ответить на конструктивные инициативы европейских партнеров», - сказал министр.