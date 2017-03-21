Эрдоган разразился новой порцией оскорблений в адрес "фашистской" Европы

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что лучшим ответом "фашистской и жестокой" Европе станет голосование за расширение его полномочий на референдуме.

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"Эта Европа - как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая Европа", - цитирует заявление Эрдогана на митинге в Анкаре Русская служба ВВС.

Как известно, отношения между Турцией и Евросоюзом в последнее время резко ухудшились. В ряде городов Германии, а также в Нидерландах было запрещено агитационные выступления турецких министров перед референдумом по конституционной реформе, который пройдет в Турции 16 апреля. 5 марта Эрдоган обвинил Германию в использовании в своей политике "нацистских практик".

11 марта он назвал голландцев "потомками нацистов" и "фашистами", а впоследствии в Анкаре заявили о приостановлении дипломатических контактов с Нидерландами. Кроме того, накануне Эрдоган обвинил Европейский Союз в начале "крестового похода" против ислама.

Так он прокомментировал решение Европейского суда в Люксембурге от 14 марта, которым европейским работодателям было разрешено запрещать своим сотрудникам носить на рабочем месте платки и другие религиозные символы.