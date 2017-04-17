Референдум в Турции не соответствовал стандартам - наблюдатели ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ, которые занимались мониторингом кампании и самого процесса голосования на референдуме в Турции, считают, что те «не дотянули» до международных стандартов. Об этом пишет AP.

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Представитель ОБСЕ Тана де Зулета заявила в понедельник, что решение турецкого избиркома разрешить использовать в качестве действительных избирательные бюллетени без официальных марок подорвало важные гарантии предотвращения мошенничества.

Наблюдатели отметили ряд нарушений, допущенных в ходе референдума, в том числе перекос кампании по предварительному голосованию в пользу конституционной реформы, запугивание оппозиционных активистов и тот факт, что сам вопрос референдума не был указан в бюллетенях.

По словам Де Зулеты, процедуры референдума, которые Турция обязалась соблюдать,«недотягивали до полного соблюдения».

Как сообщалось, на референдуме 16 апреля изменения турецкой конституции, которые существенно расширяют полномочия президента страны, поддержали чуть более 51% проголосовавших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.

Главная оппозиционная партия Турции заявила, что будет оспаривать результаты референдума в стране после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган выиграл голосование. Партия ставит под сомнение легитимность результата, ссылаясь на нарушения в избирательном процессе. Партия требует пересчета 60% голосов.