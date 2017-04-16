В Санкт-Петербурге полиция задержала около 40 участников "прогулки оппозиции"

В центре Санкт-Петербурга полицейские задержали около 40 участников так называемой "прогулки оппозиции", сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на правозащитный проект "ОВД-Инфо".

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Активисты ничего не скандировали, не держали в руках плакаты, однако, когда они пришли на Дворцовую площадь, их уже ждали несколько десятков сотрудников полиции и автозаки.

Журналист "Эха Москвы" Арсений Веснин сообщил в Твиттере, что к активистам применяли силу, одного из задержанных врачи "скорой помощи" унесли на носилках.

"Прогулки оппозиции" проходят в Москве и Петербурге каждое воскресенье. В столице сегодняшняя акция прошла без задержаний, передает Радио Свобода.