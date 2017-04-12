Daily Mail заплатит почти $3 миллиона компенсации за фейк о подработке жены Трампа в эскорте - АР

Первая леди США Мелания Трамп добилась извинений и компенсации от издателя газеты Daily Mail, опубликовавшей материал, в котором был намек, что до замужества Мелания, по слухам, подрабатывала в эскорте. Об этом пишет Associated Press.

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Издатель и представители Мелании Трамп в суде пришли к соглашению: по данным осведомленного источника агентства, она получит компенсацию в сумме около $2.9 миллиона. Официально эта сумма в суде не оглашалась. Также соглашение предполагает, что газеты опубликуют извинения и опровергнут материал.

Трамп подала иск против британской Daily Mail и Mail Online в США в августе 2016 года после публикации статьи, озаглавленной "Пикантные фото и волнующие вопросы о прошлом жены, которые могли бы пустить Трампа под откос". Там было сказано, что Мелания "предоставляла услуги, выходящие за рамки обязанностей модели".

Защитник Мелании заявил, что этот материал помешал ей строить бизнес, основанный на репутации успешной бизнес-леди.