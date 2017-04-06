В Санкт-Петербурге обезвредили бомбу в жилом доме, эвакуировали всех жильцов
11:13, 06 апреля 2017Мир
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Утром 6 апреля полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже.
Санкт-Петербург / Фотоиллюстрация / ru.wikipedia.org
В жилом доме в Санкт-Петербурге найдено и обезврежено взрывное устройство.
Об этом заявил глава администрации Невского района Константин Серов, передает "Медуза".
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По словам Серова, жильцов уже заселяют обратно в их квартиры после эвакуации. В доме продолжают работать следователи.
Ранее «Фонтанка» сообщала о спецоперации в доме 22 по Товарищескому проспекту. Из здания эвакуировали всех жильцов, причем троих мужчин вывели в наручниках.
Соседи рассказали, что утром 6 апреля полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии.
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