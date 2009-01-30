КНДР заявила о разрыве всех соглашений с Южной Кореей

Корейская народно-демократическая республика объявила о расторжении всех соглашений с Южной Кореей.

"У нас нет надежды на улучшение отношений или их возвращение в конструктивное русло", - сообщило официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA, цитируя Комитет по мирному воссоединению Кореи. - Конфронтация между севером и югом в политической и военной сферах достигла таких пределов, что страны находятся на грани войны".

По мнению аналитиков, этот шаг был сделан, чтобы привлечь внимание Президента США Барака ОБАМЫ.

Эксперты утверждают, что рост напряженности в отношениях двух стран резко увеличивает вероятность вооруженных конфликтов на границе, которая уже более 50 лет разделяет Южную и Северную Корею.

Последнее время КНДР неоднократно угрожала военными действиями на разделенном полуострове. Угрозы раздавались и в адрес консервативного правительства Южной Кореи, которое пришло к власти в прошлом году и ужесточило политику страны по отношению к северному соседу.