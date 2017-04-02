В центр Москвы стянули ОМОН, задержаны несколько человек (фото)

В центре Москвы Манежную площадь окружили металлическими заграждениями, а на входе на Красную площадь установили металлоискатели. Также в центр города стянули ОМОН и бойцов Росгвардии. Были задержаны несколько человек. Об этом сообщает «Дождь».

Как сообщил в «Твиттере» блогер Илья Варламов, на Манежной площади полиция задержала подростка. По словам Варламова, при обыске у юноши «нашли учебник по алгебре, конституцию и пачку денег (скорее всего игрушечных)».

При обыске у задержанного школьника нашли учебник по алгебре, конституцию и пачку денег (скорее всего игрушечных) — Илья Варламов (@varlamov) April 2, 2017

Позже на Манежной площади также задержали активиста, говорившего о том, что президент России Владимир Путин «наш лидер». И еще одного подростка.

До задержания сотрудниками полиции подросток рассказывал окружившим его сотрудникам СМИ о том, что он пришел на Манежную площадь для прогулки и «исполнения 31-й статьи Конституции России». После этого к нему подошел неизвестный мужчина и несколько раз спросил его о том, что он здесь делает. После этого мужчина потребовал, чтобы юноша шел домой.

Кроме того, как пишет «Медуза», полиция задержала на Манежной площади активиста, который начал произносить речь об урегулировании всех конфликтов на Земле. Как сообщает корреспондент «Медузы», молодой человек сказал: «Хочу, чтобы к нам в страну приезжали, чтобы мы везде ездили, чтобы было все нормально. Чтобы все конфликты, которые сегодня на земле происходят, урегулировались».

Пресс-секретарь арестованного российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что политик не комментировал подготовку протестных акций 2 апреля. Информацию о том, что оппозиционер якобы отверг свою причастность к анонсированной в социальных сетях акции, она опровергла: «Навальный с большим удивлением узнал о его «позиции» по 2 апреля, опубликованной в СМИ. Это выдумка. Никаких интервью на эту тему он не давал».

Навальный с большим удивлением узнал о его "позиции" по 2 апреля, опубликованной в СМИ. Это выдумка.Никаких интервью на эту тему он не давал — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) April 2, 2017

Алексей Навальный призывал массово выходить на антикоррупционные протесты 26 марта.

Российская Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать страницы в соцсетях с призывами выйти на акцию 2 апреля. Накануне стало известно, что Следственный комитет возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам в Москве. Устанавливаются личности людей, размещавших их в социальных сетях.

Полиция Москвы предостерегла жителей города от участия в этой акции. Там подчеркнули, что мэрия не получала уведомлений о проведении акции, и она не согласована с властями.