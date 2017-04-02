В Новосибирске на акцию против коррупции вышли около 500 человек

В Новосибирке на пикет против коррупции вышли около 500 жителей города, как сообщает «Тайга.инфо». Собравшиеся на площади Ленина потребовали освободить всех задержанных на протестных акциях 26 марта, которые были организованы Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального.

Как сообщает корреспондент издания, на площади собрались, в основном, молодые люди — абитуриенты и студенты. К ним также присоединились активисты движения Вячеслава Мальцева «Новая оппозиция» или «Артподготовка» и представители незарегистрированной Партии прогресса.

Читайте такжеВ центр Москвы стянули ОМОН, задержаны несколько человек (фото)

На акции не было звукоусиливающей аппаратуры, однако выступления с трибуны все же проходили. Напротив собравшиеся растянули транспарант со словами Дмитрия Медведева, которые он сказал в 2009 году: «Коррупция должна стать неприличной». Также собравшиеся принесли на акцию плакаты «Свободу узникам совести».